Предприятия Москвы увеличили объем выпускаемой продукции на 6%

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московские предприятия увеличили объем выпускаемой продукции на 6,1% с января по июль 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции на 7,7%. Причиной роста показателей заммэра назвал системную поддержку города и антикризисную помощь.

"В Москве наращивают производство важных для жителей товаров: только хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения с января по июль этого года выпустили более 175 тысяч тонн, что на 6,4% больше показателя прошлого года", – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, за этот же период готовых пищевых продуктов произвели на 23,3% больше. Среди производителей пищевой продукции 24 обладают статусом промышленного комплекса, который позволяет получать дополнительные налоговые льготы.

Ранее Ефимов рассказал, что обороты московских предприятий сферы услуг в период с января по июль текущего года составили 5,36 триллиона рублей, что на 19,6% больше, чем в 2021 году. По его словам, наибольший прирост выручки (132,8 миллиарда рублей) вышел у учреждений культуры, досуга, спорта и средств массовой информации. При этом кафе и рестораны увеличили выручку на 44,6%, до 291,7 миллиарда рублей.

