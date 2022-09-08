В Москве благодаря УСН выросли налоговые поступления – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве благодаря применению предпринимателями упрощенной и патентной систем налогообложения продолжают расти налоговые поступления в городской бюджет. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в период с января по июль текущего года столичные организации и ИП, использующие УСН, перечислили в виде налогов 132,1 миллиарда рублей. Это на 21% больше показателя предыдущего года. Большая часть этой суммы – 102,2 миллиарда рублей – поступила от организаций, которые являются объектом налогообложения "доходы".

"УСН является одним из наиболее востребованных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. <...> Рост объема налогов наглядно подтверждает способность столичного бизнеса оперативно реагировать на самые разные кризисы и при этом развиваться", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Как в свою очередь рассказал глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин, за первые семь месяцев этого года выросла популярность сервиса автоматической подготовки деклараций по УСН на портале "Малый бизнес Москвы". Им воспользовались порядка 3,2 тысячи раз, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Поступления в столичный бюджет растут не только благодаря субъектам УСН, но и предпринимателям, предпочитающим патентную систему налогообложения. С начала года по ней поступило порядка 5 миллиардов налогов. Это на 62% больше, чем в 2021 году. Причем большую часть этой суммы внесли организации из сферы торговли – почти 50%.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что с января по июль текущего года обороты московских предприятий сферы услуг составили 5,36 триллиона рублей, что на 19,6% больше, чем в 2021 году. Наибольший прирост выручки (132,8 миллиарда рублей) вышел у учреждений культуры, досуга, спорта и средств массовой информации.

