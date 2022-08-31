Обороты предприятий сферы услуг Москвы выросли на 19,6% – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Обороты московских предприятий сферы услуг в период с января по июль текущего года составили 5,36 триллиона рублей, что на 19,6% больше, чем в 2021 году, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, наибольший прирост выручки (132,8 миллиарда рублей) вышел у учреждений культуры, досуга, спорта и средств массовой информации. При этом кафе и рестораны увеличили выручку на 44,6%, до 291,7 миллиарда рублей. Туристическим фирмам удалось получить на 39,6% больше, чем в прошлом году, а отелям – на 32,1%.
Такая динамика, как отметили в департаменте экономической политики и развития столицы, связана со снятием COVID-мер в городе. Уточняется, что в прошлом году было нельзя посещать заведения общепита, ограничения также касались туристического и гостиничного секторов. Однако уже в июле этого года, после снятия мер, выручка организаций сферы услуг достигла 818,9 миллиарда рублей, что на 17,4% больше, чем в год коронавирусных ограничений.
Так, количество чеков в ресторанах и кафе за июль 2022 года достигло 69 миллионов, что на 53% выше, чем год назад. У туристических агентств количество транзакций за этот же период стало больше на 53% и составило 6 миллионов. Число бронирований отелей увеличилось на 35%, до 1,48 миллиона.
Ранее Ефимов отмечал, что на рынке труда Москвы в настоящее время наблюдается абсолютно стабильная и устойчивая ситуация. Кроме того, по словам заммэра, в столице наблюдается и рост зарплат в номинальном выражении.
Сергей Собянин, в свою очередь, до этого сообщал о минимальном уровне безработицы в Москве. Мэр уточнял, что массовой безработицы в городе нет, а столичные власти не намерены сокращать социальную помощь населению.
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