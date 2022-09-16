Объемы индивидуального жилищного строительства в Москве выросли на 43,3%

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что жители столицы активнее вкладываются в строительство собственного дома.

"За январь – июль текущего года на территории столицы было введено в эксплуатацию 550,6 тысячи квадратных метров индивидуального жилья, что на 43,3% превосходит показатели аналогичного периода 2021 года", – заявил представитель мэрии.

Ефимов добавил, что по итогам семи месяцев 2022 года также выросла доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме сданного жилья и достигла 15,6%.

ИЖС становится все более востребованным с 2021 года, когда многие горожане в связи удаленной работой стали чаще оставаться на постоянное место жительства за городом. Такое жилье может оказаться дешевле аналогичной по метражу и удобствам квартиры.

При этом городские власти реализуют законодательные инициативы, направленные на поддержку индивидуального жилищного строительства. Например, с апреля 2020 года москвичи имеют право купить землю под своими домами, гаражами и другими хозпостройками, которую ранее они арендовали у города, с 60-процентной скидкой, отмечают в департаменте экономической политики и развития.

По состоянию на 1 июня 2022 года подобные земельные участки приобрели 186 раз. Общая площадь составляет 21 гектар. В Москве большая доля ИЖС приходится на ТиНАО, где идет активное развитие инфраструктуры.

В июле стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минпромторг и Минстрой направят в правительство проект резолюции о введении в России ГОСТа для строительства частных домов.

Регламент также предлагалось распространить на территории малоэтажных поселков.

