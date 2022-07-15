В России могут ввести ГОСТ на строительство частных домов – СМИ

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минпромторг и Минстрой направят в правительство проект резолюции о введении в России ГОСТа для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект резолюции совещания РСПП.

Как уточнили газете в Росстандарте, ориентировочно ГОСТы утвердят в III квартале 2023 года.

В материале уточняется, что в проекте ГОСТа содержится предложение использовать инфраструктурные облигации на строительство малоэтажных комплексов девелоперами и другие меры поддержки.

В Минпромторге добавили, что введение ГОСТа позволит упростить экспертизу строящихся и построенных домов. Госдума также поддержала инициативу разработки ГОСТа.

Ранее стало известно, что правительство РФ в пилотном режиме запустило программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%.

При этом размер займа не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных регионов.

В свою очередь, Владими Путин заявил, что действие нацпроекта "Жилье и городская среда" необходимо продлить до 2030 года. Он напомнил, что строительные компании в период пандемии "ударно" поработали, построив более 92 миллионов квадратных метров жилья. В новые дома въехали более четырех миллионов семей.

Президент подчеркнул, что строительный комплекс России имеет огромный потенциал и нужно реализовывать его в полной мере без бюрократии. Он поручил правительству финансово поддержать регионы в строительстве жилья, которое будет сдаваться внаем с возможностью последующего выкупа.

