Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08:21

В РФ предложили создать площадку для решения жилищного вопроса для сирот

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России предложили создать площадку для решения жилищного вопроса для детей сирот. С инициативой выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По словам Москальковой, ситуация осложняется количеством сирот, пытающихся решить вопрос с обеспечением жильем. Она отметила, что в очереди на получение жилья остаются 4 тысячи человек.

"Эти исполнительные листы, мы в индивидуальном порядке в ручном режиме работаем с каждым, и удается здесь разрешить ситуацию, но нужно, видимо, менять законодательство", – сказала Москалькова.

Она добавила, что в РФ необходимо принять решение, которое позволит ускорить процесс получения жилья лицам данной категории.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что благодаря реализации плана, предложенного рабочей группой Госдумы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, удастся ликвидировать задолженность по жилью перед детьми данной категории до 2030 года.

Она уточнила, что решенным вопрос можно считать в том случае, если ребенка обеспечили местом для проживания. Выдача сертификата не будет учитываться как выполнение поставленной задачи.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна. Автор инициативы пояснил, что граждане, которых наследодатель мог видеть всего 2 или 3 раза или не видеть вообще, вправе наследовать его собственность, а малолетний под опекой, с которым опекун мог прожить 10 лет, видел его ежедневно, воспитывал и обучал его, не имеет права на наследование.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать