В РФ предложили создать площадку для решения жилищного вопроса для сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России предложили создать площадку для решения жилищного вопроса для детей сирот. С инициативой выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По словам Москальковой, ситуация осложняется количеством сирот, пытающихся решить вопрос с обеспечением жильем. Она отметила, что в очереди на получение жилья остаются 4 тысячи человек.

"Эти исполнительные листы, мы в индивидуальном порядке в ручном режиме работаем с каждым, и удается здесь разрешить ситуацию, но нужно, видимо, менять законодательство", – сказала Москалькова.

Она добавила, что в РФ необходимо принять решение, которое позволит ускорить процесс получения жилья лицам данной категории.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что благодаря реализации плана, предложенного рабочей группой Госдумы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, удастся ликвидировать задолженность по жилью перед детьми данной категории до 2030 года.

Она уточнила, что решенным вопрос можно считать в том случае, если ребенка обеспечили местом для проживания. Выдача сертификата не будет учитываться как выполнение поставленной задачи.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна. Автор инициативы пояснил, что граждане, которых наследодатель мог видеть всего 2 или 3 раза или не видеть вообще, вправе наследовать его собственность, а малолетний под опекой, с которым опекун мог прожить 10 лет, видел его ежедневно, воспитывал и обучал его, не имеет права на наследование.