Кузнецова рассказала, как ликвидировать задолженность по жилью для детей-сирот

Фото: фотохост-агентство ТАСС/Михаил Терещенко

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в разговоре с "Парламентской газетой" сообщила, что благодаря реализации плана, предложенного рабочей группой Госдумы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, удастся ликвидировать задолженность по жилью перед детьми данной категории до 2030 года.

"Мы все собрали, чтобы необходимые нормы были утверждены в необходимой последовательности, были приняты и управленческие решения, решены организационные и финансовые вопросы", – отметила Кузнецова.

По ее словам, в настоящее время идет согласование предложенных действий с ведомствами. Некоторые из них уже поддержали выдвинутые меры. В основном предложения связаны с наставничеством и сопровождением выпускников сиротских учреждений, а также условиями выдачи сертификатов на получение жилья.

Вице-спикер уточнила, что решенным вопрос можно считать в том случае, если ребенка обеспечили местом для проживания. Выдача сертификата не будет учитываться как выполнение поставленной задачи.

"Такие охранные механизмы мы заложили, плюс комплексный подход, надеюсь, наши меры будут услышаны", – заключила Кузнецова.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя министра труда РФ Антона Котякова письмо с предложением упростить приватизацию жилья для сирот, ставших родителями. В обращении эксперт выразил необходимость внесения изменений в федеральное законодательство. По его словам, дети-сироты, ставшие родителями до истечения договора найма по жилью на 5 лет, должны иметь возможность продать помещение или обменять его на более просторное.