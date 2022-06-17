Приватизацию социального жилья сиротами предложили упростить в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя министра труда РФ Антона Котякова письмо с предложением упростить приватизацию жилья для сирот, ставших родителями. Об этом сообщает RT.
Как отметил Орлов, сироты по достижению совершеннолетия в настоящее время вправе получить жилое помещение, которое предоставляется по договору найма на 5 лет. По истечении данного срока жилье передается в бессрочный наем с правом приватизации.
По словам директор института, данные нормы не рассчитаны на вступившего в брак сироту, чья семья нуждается в улучшении жилищных условий, так как в период действия пятилетнего договора они не могут продать полученное жилье или обменять его на большую площадь
"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части наделения сирот, получивших жилье по договору найма, правом приватизировать данные помещения и распоряжаться ими на правах собственника после рождения ребенка", – подчеркнул Орлов.
Ранее в Госдуме предложили разрешить детям-сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства. Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в правительство.
В пояснительной записке к документу подчеркивается, что после завершения обучения в специальных образовательных учреждениях при домах-интернатах дети-сироты автоматически лишаются прописки.
По данным авторов проекта, по состоянию на 1 августа 2021 года в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот, 199 700 из них до сих пор не могут реализовать свое право на жилище.
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