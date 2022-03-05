Путин анонсировал новые меры по поддержке семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Президент РФ Владимир Путин пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей от этапа беременности женщины и до 18-летнего возраста ребенка.
"У нас задача стоит выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки [от] будущих мам до всех детей до 18 лет", – заявил глава государства на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Президент подчеркнул, что данная тема уже обсуждалась при участии правительства и что соответствующие меры в данный момент готовятся.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила без препятствий выделять многодетным семьям бесплатные квартиры. В частности, сенатор указала на важность строительства нового жилья и программу социального найма.
Путин высоко оценил труд женщин в авиационной сфере в России
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