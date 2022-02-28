В Госдуме предложили сохранять сиротам регистрацию в интернате до получения жилья

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В Госдуме предложили разрешить детям-сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство, сообщает газета "Известия".
В пояснительной записке к документу подчеркивается, что после завершения обучения в специальных образовательных учреждениях при домах-интернатах дети-сироты автоматически лишаются прописки.
По данным авторов проекта, по состоянию на 1 августа 2021 года в списках на получение жиль находились 289 800 детей-сирот, 199 700 из них до сих пор не могут реализовать свое право на жилище.
Причиной разработки документа стали многочисленные обращения подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации, рассказала автор законопроекта, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
"Сейчас дети подолгу стоят в очередях и фактически попадают в правовой вакуум. Не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия. Государство этот вопрос сейчас решает, но проблема пока остается", – приводит ее слова газета.
По информации издания, документ готовы поддержать в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы приняло решение расширить пилотный проект имущественной поддержки семей, которые взяли на воспитание детей-сирот или детей-инвалидов.
Так, получить поддержку смогут семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых не меньше трех являются полнородными или неполнородными братьями и сестрами.
Помимо этого, постановлением вводится возрастное ограничение для потенциальных приемных родителей: 50 лет – для женщин, 55 лет – для мужчин. Это необходимо для того, чтобы они могли выполнить свои обязанности по воспитанию детей, а также успеть получить квартиру до выхода на пенсию.
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