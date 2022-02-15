В Москве появилась новая услуга поддержки выпускников домов-интернатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве появилась новая услуга поддержки выпускников психоневрологических интернатов и социальных домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Поддержка необходима им на всех этапах подготовки к социализации. В текущем году мы планируем оказать услуги по сопровождению более 120 москвичам. В дальнейшем новые выпускники также смогут воспользоваться такой поддержкой", – приводятся в сообщении слова главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.

Он уточнил, что ребята могут рассчитывать на бесплатную поддержку в первые три года проживания вне стен соцучреждения и при возвращении в семью. Наиболее частыми проблемами, с которыми они сталкиваются, являются оформление документов, обращения в поликлиники.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что количество детей в российских приютах по итогам 2021 года сократилось почти на 6% по сравнению с 2020 годом. При этом она отметила, что сегодня сохраняется проблема с обеспечением жильем выходцев детских домов – в очереди стоят порядка 280 тысяч ребят.

