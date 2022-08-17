Эксперт прокомментировал идею наделения детей-сирот правом наследования имущества опекуна

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Наделение находящихся под опекой детей правом наследования даст для них дополнительные гарантии материальной поддержки, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Предложение о включении детей, находящихся под опекой, в перечень наследников по закону, можно поддержать, поскольку это может создать для них дополнительные гарантии материальной и финансовой поддержки", – сообщил он в беседе с RT.

Юрист отметил, что данную возможность следует предусмотреть для безвозмездного опекунства, оформляемого близкими родственниками. В иных случаях существуют гражданско-правовые механизмы для возмездного опекуна выразить свою волю по передаче имущества ребенку.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна.

В обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова автор предложения обратил внимание на то, что, по гражданскому законодательству, имеется 7 очередей наследования имущества по степени родства.