В России предложили наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна. Об этом сообщает RT.
В обращении на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова автор предложения обратил внимание на то, что, по гражданскому законодательству, имеется 7 очередей наследования имущества по степени родства.
Так, например, в шестой, по словам Орлова, если у ребенка нет более близких родственников, право на наследство появляется у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой же очереди – у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.
Автор инициативы пояснил, что граждане, которых наследодатель мог видеть всего два или три раза или не видеть вообще, вправе наследовать его собственность, а малолетний под опекой, с которым опекун мог прожить 10 лет, видел его ежедневно, воспитывал и обучал его, не имеет права на наследование.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части включения несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трех лет, в одну из очередей наследования по закону", – указал Орлов.
Ранее в России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Орлов направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.
В своем обращении эксперт напомнил о ситуациях, когда пенсионеры вынуждены брать на себя родительскую роль: у кого-то ребенок появился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном в результате чрезвычайных обстоятельств.
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