Омбудсмен предложила ставить на учет ранее лишенных родительских прав россиян

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ставить на учет ранее лишенных родительских прав россиян. Об этом сообщает RT.
"Считаю необходимым вести наблюдение за родителями, лишенными родительских прав, в отношении вновь рожденных детей. Прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной постановки их на межведомственный учет", – отметила Волынец.
По словам омбудсмена, лишение родительских прав является чрезвычайной мерой, к которой прибегают в тех ситуациях, когда нужно защитить малолетнего от его собственных отца и матери.
Волынец пояснила, что по закону люди могут быть лишены прав, если они не выплачивают алименты, злоупотребляют родительскими правами, а также жестоко обращаются с детьми.
Однако, уточнила уполномоченный по правам ребенка, у таких родителей все равно есть возможность иметь детей. Она отметила, что ей приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда лишенные прав родители вновь рожают детей и опять применяют в их отношении насилие – вплоть до смертельного исхода.
Ранее в Совфеде предложили ввести досудебные меры по защите детей при угрозе их жизни в семье. В качестве мер защиты предлагалось рассматривать временное перемещение ребенка в другое жилье или организацию социального обслуживания, но не в детский дом.
Также сообщалось, что семьи и сами смогли бы принимать меры по обеспечению защиты детей: назначать опекуна-попечителя или временно передавать ребенка в организацию соцобслуживания.
"Личная территория": "верни детей – 3"
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