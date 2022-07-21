Омбудсмен предложила ставить на учет ранее лишенных родительских прав россиян

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ставить на учет ранее лишенных родительских прав россиян. Об этом сообщает RT.

"Считаю необходимым вести наблюдение за родителями, лишенными родительских прав, в отношении вновь рожденных детей. Прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной постановки их на межведомственный учет", – отметила Волынец.

По словам омбудсмена, лишение родительских прав является чрезвычайной мерой, к которой прибегают в тех ситуациях, когда нужно защитить малолетнего от его собственных отца и матери.

Волынец пояснила, что по закону люди могут быть лишены прав, если они не выплачивают алименты, злоупотребляют родительскими правами, а также жестоко обращаются с детьми.

Однако, уточнила уполномоченный по правам ребенка, у таких родителей все равно есть возможность иметь детей. Она отметила, что ей приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда лишенные прав родители вновь рожают детей и опять применяют в их отношении насилие – вплоть до смертельного исхода.

Ранее в Совфеде предложили ввести досудебные меры по защите детей при угрозе их жизни в семье. В качестве мер защиты предлагалось рассматривать временное перемещение ребенка в другое жилье или организацию социального обслуживания, но не в детский дом.

Также сообщалось, что семьи и сами смогли бы принимать меры по обеспечению защиты детей: назначать опекуна-попечителя или временно передавать ребенка в организацию соцобслуживания.

