В ГД объяснили необходимость запрета на усыновление детей из РФ в недружественных странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов прокомментировал законопроект о запрете гражданам из недружественных стран усыновлять российских детей. Об этом сообщает радио КП.

"В условиях и попытках отменить Россию пересмотреть нормы международного права мы не имеем возможности защищать, контролировать соблюдение прав наших детей, которых хотели бы усыновить граждане недружественных стран", – сказал парламентарий.

Он отметил, что некоторые страны, проявляющие политику отрицания России, пересматривают нормы и форматы коммуникации как им удобно.

Чернышов выразил уверенность, что наиболее эффективным способом защитить детей, родившихся в России, было бы усыновление только россиянами.

Ранее стало известно, что гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять детей из РФ. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и размещен в электронной базе.

В тексте документа говорится, что законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России.