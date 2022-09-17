Выручка образовательных онлайн-сервисов Москвы в январе-июне выросла почти на 62%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал о росте заработка образовательных онлайн-платформ города, передает Агентство "Москва".

Представитель мэрии указал на то, что сфера онлайн-обучения стала более востребованной в условиях пандемии, при этом запрос на нее сохраняется и сейчас.

"Прирост количества клиентов образовательных онлайн-курсов подтверждается числом чеков о приобретении таких услуг. За шесть месяцев этого года оно выросло на 46% – до 753 тысячи. В результате выручка учебных платформ увеличилась почти на 62% и достигла 13,6 миллиардов рублей", – заявил Ефимов.

Средняя стоимость услуг образовательных онлайн-сервисов Москвы за первое полугодие 2022 года выросла с 21,6 тысячи до 25,7 тысячи рублей.

В департаменте экономической политики и развития Москвы уточнили, что среди потребителей наиболее востребованы ИТ, иностранные языки, маркетинг, дизайн и финансы. Кроме того, развиваются направления психологии, культуры, искусства и красоты.

В начале сентября заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о запуске цифровых сервисов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на портале "Душевная Москва". С их помощью можно бронировать помещения для мероприятий, консультироваться с экспертами и претендовать на другие меры поддержки.