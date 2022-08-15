Более 50% вузов РФ подняли плату за обучение в пределах уровня инфляции – Минобрнауки

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Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что более половины высших учебных заведений страны подняли стоимость обучения для старших курсов на сумму в пределах инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

"Для студентов второго и последующих курсов более половины образовательных организаций увеличили стоимость обучения, но лишь на сумму, не превышающую уровень инфляции (по закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" он предусмотрен в размере 4 процентов)", – уточнили в ведомстве.

Отдельно в Минобрнауки оценили динамику цен на обучение по программам бакалавриата для первокурсников. Так, 24% образовательных организаций сохранили прежнюю стоимость, остальные увеличили цену хотя бы по одному из направлений подготовки.

По очной форме обучения средний рост стоимости бакалавриата зафиксирован на уровне до 3%. При выборе заочной формы обучения придется в среднем заплатить на 4,5% больше. В специалитете и в магистратуре этот рост достиг 4 и 5% соответственно.

Ранее в августе Минобрнауки сообщило, что крупные вузы РФ заполнили бюджетные места по итогам первой волны приемных кампаний. В ведомстве подчеркнули, что дефицита студентов не отмечается.