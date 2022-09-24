Лавров назвал референдумы в Донбассе реакцией жителей на слова Зеленского

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Проходящие с 23 по 27 сентября референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях являются реакцией жителей данных территорий на призыв президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские должны уходить с Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"Проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков "уходить в Россию", – приводит РИА Новости его слова.

Глава российского МИД также назвал реакцию стран Запада на проходящие референдумы истерикой.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

