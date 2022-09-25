Мужчина убил свою дочь и покончил с собой на западе столицы

13:31
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Правоохранители возбудили уголовное дело после обнаружения тел 30-летней женщины и 49-летнего мужчины около автомобиля на улице Студенческой на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.
"Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в свою дочь, после чего покончил жизнь самоубийством. Также следствием получена информация, что ранее мужчина угрожал погибшей", – рассказала Иванова.
По ее словам, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело статье "Убийство". Психолого-психиатрическая судебная экспертиза будет назначена посмертно.
Об обнаружении двух тел на улице Студенческой стало известно в воскресенье утром. Оружие, из которого предположительно совершены выстрелы, также нашли на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что тело женщины с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье.
Инцидент произошел накануне в одном из кафе Одинцова. В полицию поступила информация о том, что сотруднице заведения на Триумфальной улице нанесли ножевые ранения прямо на рабочем месте. Прибывшие в кафе полицейские обнаружили тело женщины.
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