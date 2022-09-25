Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили на западе столицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На западе столицы около припаркованного автомобиля были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

"Утром на улице Студенческая около припаркованного автомобиля обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями. Оружие, из которого предположительно совершены выстрелы, обнаружено на месте", – говорится в сообщении.

Уточняется, что работу правоохранителей координируют прокурор ЗАО Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.

Ранее сообщалось, что тело женщины с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье.

Инцидент произошел накануне в одном из кафе Одинцова. В полицию поступила информация о том, что сотруднице заведения на Триумфальной улице нанесли ножевые ранения прямо на рабочем месте. Прибывшие в кафе полицейские обнаружили тело женщины.

