Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне в одном из кафе Одинцова. В полицию поступила информация о том, что сотруднице заведения на Триумфальной улице нанесли ножевые ранения прямо в кафе. На место происшествия прибыли полицейские, которые уже нашли тело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался местный житель 1977 года рождения. В скором времени его доставят в следственные органы.

Ранее в Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, которая случайно убила месячную дочь.

Женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей дочери, ударила ее рукой по голове. Через два дня девочка скончалась от полученных телесных повреждений. Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Мать девочки в попытке скрыть преступление отнесла тело на могилу родственника, однако позже добровольно призналась в содеянном.