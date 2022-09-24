Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам рекомендовали соблюдать внимательность на дороге и избегать резких маневров в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Водителей также призвали не парковать транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями и не отвлекаться на гаджеты при движении.

В случае небольшой аварии следует воспользоваться европротоколом, о неработающих знаках и светофорах можно сообщить по номеру 3210.

Ранее сообщалось, что более 30 миллиметров осадков выпало к 14:00 в отдельных районах Москвы.

По данным столичного комплекса городского хозяйства, наибольшее число осадков выпало в западном, северо-восточном, восточном, юго-западном и северо-западном административных округах. Оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". В частности, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.

