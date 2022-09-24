На улицах Москвы из-за непогоды дежурят 300 бригад Мосводостока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы в связи с непогодой, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Они помогут обеспечить оперативный пропуск осадков в водосточную сеть.

Отмечается, что городские службы города работают в усиленном режиме и готовы оперативно выехать на место при повреждении линий электропередачи, падении деревьев. При этом объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства Москвы находятся на особом контроле.

Уточняется, что граждане могут сообщить о скоплениях воды по телефону +7 495 539-53-53 или на портал "Наш город".

При затоплении дорог следует обратиться в "Мосводосток" по номеру +7 495 657-87-03, при скоплениях воды в подземных переходах – по телефону +7 495 623-58-46.

Ранее сообщалось, что более 30 миллиметров осадков выпало к 14:00 в отдельных районах Москвы.

По данным столичного комплекса городского хозяйства, наибольшее число осадков выпало в западном, северо-восточном, восточном, юго-западном и северо-западном административных округах. Оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". В частности, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.

