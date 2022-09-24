На улицах Москвы из-за непогоды дежурят 300 бригад Мосводостока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы в связи с непогодой, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Они помогут обеспечить оперативный пропуск осадков в водосточную сеть.
Отмечается, что городские службы города работают в усиленном режиме и готовы оперативно выехать на место при повреждении линий электропередачи, падении деревьев. При этом объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства Москвы находятся на особом контроле.
Уточняется, что граждане могут сообщить о скоплениях воды по телефону +7 495 539-53-53 или на портал "Наш город".
При затоплении дорог следует обратиться в "Мосводосток" по номеру +7 495 657-87-03, при скоплениях воды в подземных переходах – по телефону +7 495 623-58-46.
Ранее сообщалось, что более 30 миллиметров осадков выпало к 14:00 в отдельных районах Москвы.
По данным столичного комплекса городского хозяйства, наибольшее число осадков выпало в западном, северо-восточном, восточном, юго-западном и северо-западном административных округах. Оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". В частности, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.
До 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: