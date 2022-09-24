Городские службы перевели в усиленный режим работы из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве городские службы перевели в усиленный режим работы из-за сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра города Петр Бирюков рассказал, что за ночь в отдельных районах Москвы выпало до 19 миллиметров осадков. При этом до конца суток может выпасть еще до 30 миллиметров осадков. В общей сложности за 24 часа в городе выпадет до 75% месячной нормы осадков.

"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – сообщил Бирюков.



В Москве организовали дежурство бригад и водооткачивающей техники ГУП "Мосводосток" и других инженерных и коммунальных предприятий. Рабочие очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоков для беспрепятственного пропуска воды.

Электросетевые организации должны подготовить источники аварийного питания. При этом на особый контроль взяли объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что за прошедшие 12 часов в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. По его словам, сильные дожди в столичный регион принес активный южный циклон. В результате в Москве выпало 11–13 миллиметров осадков, а на территории ТиНАО – до 16 миллиметров.

