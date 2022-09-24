Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за 12 часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за прошедшие 12 часов. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, сильные дожди в столичный регион принес активный южный циклон. В результате в Москве выпало 11–13 миллиметров осадков, а на территории ТиНАО – до 16 миллиметров.
При этом в Воскресенске и Павловском Посаде зафиксировали выпадение 31 миллиметра осадков, что составляет 51% от нормы сентября. Леус добавил, что из-за замедления скорости циклона центральные регионы Европейской России продолжит заливать дождями.
"Высока вероятность того, что в Москве этот день станет самым дождливым 24 сентября за всю историю наблюдений за погодой. Пока рекорд принадлежит 1953 году и составляет 22 миллиметров", – заключил Леус.
Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя. По данным синоптиков, до 00:00 в столице ожидается сильный, местами очень сильный дождь. За ночь в Москве выпало 8 миллиметров осадков, а днем ожидается еще до 17 миллиметров.
Синоптики заявили о затяжных дождях в столице в выходные
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