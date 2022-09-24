Свыше 30 мм осадков выпало в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 30 миллиметров осадков выпало к 14:00 в отдельных районах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
По данным ведомства, наибольшее число осадков выпало в западном, северо-восточном, восточном, юго-западном и северо-западном административных округах. Оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". В частности, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.
Службы оперативно реагируют на все заявки, а о скоплениях воды можно сообщить, позвонив по номерам диспетчерских служб или написав сообщение в аккаунт ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте".
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что за прошедшие 12 часов в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. По его словам, сильные дожди в столичный регион принес активный южный циклон. В результате в Москве выпало 11–13 миллиметров осадков, а на территории ТиНАО – до 16 миллиметров.
До 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: