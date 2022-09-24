Свыше 30 мм осадков выпало в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 миллиметров осадков выпало к 14:00 в отдельных районах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По данным ведомства, наибольшее число осадков выпало в западном, северо-восточном, восточном, юго-западном и северо-западном административных округах. Оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". В частности, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.

Службы оперативно реагируют на все заявки, а о скоплениях воды можно сообщить, позвонив по номерам диспетчерских служб или написав сообщение в аккаунт ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте".



Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что за прошедшие 12 часов в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. По его словам, сильные дожди в столичный регион принес активный южный циклон. В результате в Москве выпало 11–13 миллиметров осадков, а на территории ТиНАО – до 16 миллиметров.

