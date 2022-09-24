Синоптик заявил о рекордном количество осадков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице в субботу, 24 сентября, выпало половина от месячной нормы осадков, что является рекордом для данной даты, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве выпало 50% месячной нормы осадков – это рекорд, в Подмосковье – местами почти весь объем влаги за сентябрь! За прошедшую ночь в Москве выпало 13 миллиметров, а за сегодняшний день в осадкомеры базовой метеостанции попало еще 19 миллиметров", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков – 32 миллиметра. Уточняется, что прежний рекорд был установлен в 1953 году, когда на столицу выпало 22 миллиметра осадков.
Тишковец добавил, что в подмосковном Воскресенске выпало 62 миллиметра, что составляет 95% от месячной нормы, в Павловском Посаде – 54 миллиметра (83% от месячной нормы), Михайловском – 39 миллиметров (60% от месячной нормы), в Шаховской выпало 38 миллиметров (58% от месячной нормы), Талдоме – 35 миллиметров (53% от месячной нормы), Солнечногорске – 34 миллиметра (52% от месячной нормы).
Ранее сообщалось, что более 30 миллиметров осадков выпало к 14:00 в отдельных районах Москвы.
По данным столичного комплекса городского хозяйства, наибольшее число осадков выпало в западном, северо-восточном, восточном, юго-западном и северо-западном административных округах. Оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". В частности, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники.
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