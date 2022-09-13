Власти Москвы рассматривают варианты пересадки между МЦД-5 и метро в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов оценил возможность интеграции станций МЦД-5 и столичного метро в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.
"(Проработать. – Прим. ред.) вариант подземного прохождения (линии. – Прим. ред.) мэр нам поручил, сейчас совместно с железнодорожниками рассматриваем, как может проходить трассировка с учетом технологий, находимся в активной работе. Конечно же, в зависимости от трассировки наша задача – всегда находить варианты интеграции железных дорог с московским метро, будем смотреть", – заявил представитель мэрии.
Рафик Загрутдинов подчеркнул, что один из рассматриваемых вопросов – размещение эвакуационных выходов, поскольку существуют определенные требования по безопасности.
Пересадки со станций МЦД-5 на станции Московского метрополитена, по словам руководителя департамента строительства, зависят от трассировки будущих транспортных линий. В качестве возможного ориентира он указал на ж/д-сообщение в Лондоне.
В июле глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил о начале разработки будущего пятого Московского центрального диаметра. Согласно предварительному плану, протяженность МЦД-5 составит 89 километров, он будет состоять из 39 станций.
В сентябре руководитель ведомства заявил, что в данный момент прорабатывается вопрос возможности объединения Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги. При этом решение по вопросу реализации проекта МЦД-5 ожидается в середине 2023 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: