Власти Москвы рассматривают варианты пересадки между МЦД-5 и метро в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов оценил возможность интеграции станций МЦД-5 и столичного метро в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

"(Проработать. – Прим. ред.) вариант подземного прохождения (линии. – Прим. ред.) мэр нам поручил, сейчас совместно с железнодорожниками рассматриваем, как может проходить трассировка с учетом технологий, находимся в активной работе. Конечно же, в зависимости от трассировки наша задача – всегда находить варианты интеграции железных дорог с московским метро, будем смотреть", – заявил представитель мэрии.

Рафик Загрутдинов подчеркнул, что один из рассматриваемых вопросов – размещение эвакуационных выходов, поскольку существуют определенные требования по безопасности.

Пересадки со станций МЦД-5 на станции Московского метрополитена, по словам руководителя департамента строительства, зависят от трассировки будущих транспортных линий. В качестве возможного ориентира он указал на ж/д-сообщение в Лондоне.

В июле глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил о начале разработки будущего пятого Московского центрального диаметра. Согласно предварительному плану, протяженность МЦД-5 составит 89 километров, он будет состоять из 39 станций.

В сентябре руководитель ведомства заявил, что в данный момент прорабатывается вопрос возможности объединения Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги. При этом решение по вопросу реализации проекта МЦД-5 ожидается в середине 2023 года.