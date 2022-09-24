Собянин объявил окончание реконструкции Гольяновского и Кутузовского газопроводов-дюкеров

12:15
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве завершили реконструкцию Гольяновского и Кутузовского газопроводов-дюкеров. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Он рассказал, что в них трубы с газом проходят под городскими реками. Большая часть Гольяновского дюкера (90 метров из 310) находится по Яузой, Кутузовский проложен под Москвой-рекой. Последний пересекает сложный узел коммуникаций Филевской линии метро и других инженерных сетей.
"Раньше газовые трубы тянули прямо по речному дну. Сейчас с помощью небольшого проходческого щита прокладываем новую линию под самим водоемом. Это надежный и экологичный способ. На время работ подача газа потребителям не останавливается", – отметил Собянин.
Обновленные дюкеры оснащают автоматическими системами, которые позволяют дистанционно перекрыть газ на проблемном участке.
В настоящее время продолжается реконструкцию Фрунзенского дюкера, который обеспечивает подачу газа жителям Хамовников, Арбата и Дорогомилова. Ведется модернизация Щукинского газопровода, а на Голутвинском дюкере работы начнут в этом году.
В общей сложности в программу модернизации вошли 13 подводных газопроводов, восемь из которых уже привели в порядок.
Ранее Собянин рассказал, что строители завершили проходку первого тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро. Работы окончились на участке "Народное Ополчение" – "Звенигородская". Мэр Москвы отметил, что в этом году завершатся основные работы по строительству Большой кольцевой линии, что открывает возможность строительства новых радиальных линий, которые будут присоединяться к БКЛ.
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