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Транспорт

10:30

Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4

мэр МосквытранспортМЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплексные благоустройственные работы проведут на 17 станциях будущих МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Наземное метро" должно быть таким же комфортным и безопасным, как и обычное. Ожидаем, что третий и четвертый диаметры будут перевозить свыше миллиона человек в сутки и улучшат транспортную доступность больше 40 районов Москвы", – отметил мэр.

По его словам, специалистам предстоит выполнить ремонт касс, платформ, фасадов станций и навесов. Также планируется улучшить освещение, установить новую навигацию, в частности электронные табло.

Собянин уточнил, что на третьем маршруте МЦД будут приведены в порядок станции:

  • Сортировочная;
  • Плющево;
  • Вешняки;
  • Ухтомская;
  • Панки;
  • Красково;
  • Удельная;
  • Быково;
  • Кратово.

На четвертой линии Московских центральных диаметров, как уточнил градоначальник, выполнят ремонт станций:
  • Солнечная;
  • Кусково;
  • Новогиреево;
  • Реутов;
  • Никольское;
  • Салтыковская;
  • Кучино;
  • Нижегородская.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ситуации с реконструкцией станции Крюково будущего МЦД-3, которая станет конечной.

По его словам, общая площадь новой станции составит 16,3 тысячи квадратных метров. В этот объем включены пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетами и три островные платформы.

В Москве начали строить новый тоннель на центральном участке МЦД-3

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