Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплексные благоустройственные работы проведут на 17 станциях будущих МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Наземное метро" должно быть таким же комфортным и безопасным, как и обычное. Ожидаем, что третий и четвертый диаметры будут перевозить свыше миллиона человек в сутки и улучшат транспортную доступность больше 40 районов Москвы", – отметил мэр.

По его словам, специалистам предстоит выполнить ремонт касс, платформ, фасадов станций и навесов. Также планируется улучшить освещение, установить новую навигацию, в частности электронные табло.

Собянин уточнил, что на третьем маршруте МЦД будут приведены в порядок станции:



Сортировочная;

Плющево;

Вешняки;

Ухтомская;

Панки;

Красково;

Удельная;

Быково;

Кратово.

Солнечная;

Кусково;

Новогиреево;

Реутов;

Никольское;

Салтыковская;

Кучино;

Нижегородская.

На четвертой линии Московских центральных диаметров, как уточнил градоначальник, выполнят ремонт станций:Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ситуации с реконструкцией станции Крюково будущего МЦД-3, которая станет конечной.

По его словам, общая площадь новой станции составит 16,3 тысячи квадратных метров. В этот объем включены пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетами и три островные платформы.

