Собянин заявил о завершении проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строители завершили проходку первого тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро, в церемонии окончания работ на участке "Народное Ополчение" – "Звенигородская" принял участие Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в этом году завершатся основные работы по строительству Большой кольцевой линии, что открывает возможность строительства новых радиальных линий, которые будут присоединяться к БКЛ.

"Это в первую очередь такие линии, как Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая ветки метро. Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская – в стадии проектирования, на Рублево-Архангельской приступили к активной фазе работ: прошли первый тоннель от Звенигородки до "Народного ополчения", – сказал Собянин.

По его словам, запуск Рублево-Архангельской линии улучшит транспортную ситуацию в районах северо-запада Москвы, прилегающих к Новорижскому и Звенигородскому шоссе. Собянин уточнил, что в них проживают порядка 700 тысяч человек. Кроме того, открытие новой ветки позволит разгрузить параллельные линии метро, в том числе Таганско-Краснопресненскую.

"Очень важное направление. Здесь, в Звенигородке и "Народном ополчении", количество пассажиров, которые каждый день будут пользоваться – от 30 до 50 тысяч", – пояснил Собянин.

Проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Звенигородская" осуществил тоннелепроходческий механизированный комплекс "Натали". Длина тоннеля составила 1,75 километра, а его максимальная глубина составляет 30 метров. Проходку правого перегона планируют завершить в октябре 2022 года. К настоящему моменту работы выполнены на 91%.

В мэрии напомнили, что решение о строительстве Рублево-Архангельской линии метро было принято в 2012 году. Она пройдет от центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД. На новой линии метро будут расположены пересадки на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию, а также Филевскую, Арбатско-Покровскую и Солнцевскую линии.

Первые две станции "Деловой центр" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии были построены и открыты в 2018 году, а работы по строительству ее основного участка стартовали в 2021 году. Общая протяженность участка от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща" составит 12,65 километра.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года построят еще 27 станций метро. Он утверждал, что приоритетным проектом сейчас является БКЛ длиной 70 километров.

Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%, уточнил заммэра.

