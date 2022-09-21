На станциях БКЛ планируют построить 22 транспортно-пересадочных узла

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Для комфортного и быстрого перехода с одного вида транспорта на другой в Москве на базе Большой кольцевой линии предполагается построить 22 транспортно-пересадочных узла. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"<...> на БКЛ введут пересадки на 20 станций 11 линий метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на Московские центральные диаметры и 11 пересадок на ветки железной дороги", – поделился он.

Бочкарев заявил, что ТПУ помогают не только удобно переходить на разные виды транспорта, но и расширяют возможности появления новых точек притяжения активности за пределами центральной части столицы. Он подчеркнул, что строительство подобных узлов в районах обеспечит там инфраструктуру.

В качестве примера заммэра рассказал о ТПУ "Нижегородская".

"Этот крупнейший в Европе транспортно-пересадочный узел объединил под одной крышей станции "Нижегородская" Некрасовской и БКЛ, одноименную станцию МЦК, платформу Карачарово Горьковской железной дороги МЦД и остановки наземного транспорта", – заявил он.

Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года построят еще 27 станций метро. Он утверждал, что приоритетным проектом сейчас является БКЛ длиной 70 километров. Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%, заключил заммэра.

