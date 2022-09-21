На станциях БКЛ планируют построить 22 транспортно-пересадочных узла

11:20
Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Для комфортного и быстрого перехода с одного вида транспорта на другой в Москве на базе Большой кольцевой линии предполагается построить 22 транспортно-пересадочных узла. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
"<...> на БКЛ введут пересадки на 20 станций 11 линий метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на Московские центральные диаметры и 11 пересадок на ветки железной дороги", – поделился он.
Бочкарев заявил, что ТПУ помогают не только удобно переходить на разные виды транспорта, но и расширяют возможности появления новых точек притяжения активности за пределами центральной части столицы. Он подчеркнул, что строительство подобных узлов в районах обеспечит там инфраструктуру.
В качестве примера заммэра рассказал о ТПУ "Нижегородская".
"Этот крупнейший в Европе транспортно-пересадочный узел объединил под одной крышей станции "Нижегородская" Некрасовской и БКЛ, одноименную станцию МЦК, платформу Карачарово Горьковской железной дороги МЦД и остановки наземного транспорта", – заявил он.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года построят еще 27 станций метро. Он утверждал, что приоритетным проектом сейчас является БКЛ длиной 70 километров. Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%, заключил заммэра.
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