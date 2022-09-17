Собянин рассказал об акции "Первоклассный сентябрь"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о столичной акции "Первоклассный сентябрь" для школьников первых классов Москвы в своем персональном телеграм-канале.

По словам градоначальника, инициатива продлится до конца текущего месяца.

"Каждый первоклассник может бесплатно сходить на одну из 20 площадок, включая детские технопарки и центры дополнительного образования, и узнать о популярных профессиях", – рассказал мэр.

Для участия в программе нужна регистрация на сайте technopark-kids.ru. Потребуется также выбрать площадку и дату посещения.

Ученикам первых классов предложат мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, графическому дизайну, мультипликации и некоторым другим направлениям.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о приоритетном зачислении приемных детей в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами. Документ вносит поправки в федеральный закон "Об образовании".