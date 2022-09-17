Володин предложил перевести школы в региональное подчинение

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступил с предложением о переводе шкл в подчинение региональных властей. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что в настоящий момент за образовательные учреждения отвечают муниципальные власти.

"Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", – написал Володин.

Депутат ГД предложил подписчикам своего канала выразить свое отношение к данному предложению. На выбор предлагаются три варианта ответа: "за", "против" и "все равно". Первый из них на данный момент поддержали 87% участников опроса.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о приоритетном зачислении приемных детей в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами. Документ вносит поправки в федеральный закон "Об образовании".