В школах утвердят федеральный перечень учебников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В российских школах утвердят перечень учебников. Теперь по каждой дисциплине для преподавания останется только одно пособие. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Он подчеркнул, что все учебники проходят тщательную проверку. Кравцов считает, что для каждого школьного предмета эксперты должны выбрать самое лучшее пособие.

"За исключением истории, там отдельное решение было, связанное с историко-культурным стандартом", – отметил глава Минпросвещения на онлайн-встрече с заместителем секретаря Генсовета "Единой России" Анной Кузнецовой по вопросам образования.

Кравцов напомнил, что в ГД приняли законопроект, в котором авторские права на учебники закрепляются за РФ.

"В этом отношении мы, контролируя этот процесс, будем уверены в содержании учебников, как это и было в Советском Союзе, когда учебники разрабатывали специальные научные коллективы, академики педагогических наук", – заключил он.

Глава Минпросвещения добавил, что многие из пособий тех времен все еще остаются актуальными среди преподавателей.

Ранее ГД приняла законопроект о введении единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ РФ. Теперь они будут разрабатываться министерством просвещения в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования.

Более того, в обязательный перечень программ войдет воспитание и федеральный календарный план воспитательной работы.