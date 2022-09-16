В школах утвердят федеральный перечень учебников

12:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В российских школах утвердят перечень учебников. Теперь по каждой дисциплине для преподавания останется только одно пособие. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Он подчеркнул, что все учебники проходят тщательную проверку. Кравцов считает, что для каждого школьного предмета эксперты должны выбрать самое лучшее пособие.
"За исключением истории, там отдельное решение было, связанное с историко-культурным стандартом", – отметил глава Минпросвещения на онлайн-встрече с заместителем секретаря Генсовета "Единой России" Анной Кузнецовой по вопросам образования.
Кравцов напомнил, что в ГД приняли законопроект, в котором авторские права на учебники закрепляются за РФ.
"В этом отношении мы, контролируя этот процесс, будем уверены в содержании учебников, как это и было в Советском Союзе, когда учебники разрабатывали специальные научные коллективы, академики педагогических наук", – заключил он.
Глава Минпросвещения добавил, что многие из пособий тех времен все еще остаются актуальными среди преподавателей.
Ранее ГД приняла законопроект о введении единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ РФ. Теперь они будут разрабатываться министерством просвещения в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования.
Более того, в обязательный перечень программ войдет воспитание и федеральный календарный план воспитательной работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: