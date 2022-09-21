"Аэроэкспресс" повысит тарифы за проезд с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Транспортная компания "Аэроэкспресс" с 1 октября повысит цены на проезд по некоторым тарифам. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика.

Вырастут цены по тарифу "Стандарт", сейчас сумма за один проезд составляет 450 рублей. При покупке билета не позднее чем за сутки до отправления, стоимость на сайте и в мобильном приложении компании составит 470 рублей.

Если приобрести билет в день запланированной поездки, то его цена фиксируется в 500 рублей во всех каналах продаж. Сумма по тарифу "Туда-обратно" составит 950 рублей. Стоимость по тарифам "Семейный Туда-обратно" и "Подписка", а также цена проезда в экспресс-автобусах не изменится.

Ранее пресс-служба Дептранса Москвы сообщила, что стоимость поездки на железнодорожном транспорте Москвы и области, включая МЦД, повысится с 1 октября.

В департаменте рассказали, что перевозчики попросили правительство столицы и Московской области проиндексировать тарифы в соответствии с инфляцией. Однако Дептранс повысил цены "значительно ниже уровня инфляции".