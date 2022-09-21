"Аэроэкспресс" повысит тарифы за проезд с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Транспортная компания "Аэроэкспресс" с 1 октября повысит цены на проезд по некоторым тарифам. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика.
Вырастут цены по тарифу "Стандарт", сейчас сумма за один проезд составляет 450 рублей. При покупке билета не позднее чем за сутки до отправления, стоимость на сайте и в мобильном приложении компании составит 470 рублей.
Если приобрести билет в день запланированной поездки, то его цена фиксируется в 500 рублей во всех каналах продаж. Сумма по тарифу "Туда-обратно" составит 950 рублей. Стоимость по тарифам "Семейный Туда-обратно" и "Подписка", а также цена проезда в экспресс-автобусах не изменится.
Ранее пресс-служба Дептранса Москвы сообщила, что стоимость поездки на железнодорожном транспорте Москвы и области, включая МЦД, повысится с 1 октября.
В департаменте рассказали, что перевозчики попросили правительство столицы и Московской области проиндексировать тарифы в соответствии с инфляцией. Однако Дептранс повысил цены "значительно ниже уровня инфляции".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: