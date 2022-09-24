"The City": спин-офф "Звездных войн" и спектакль "Саша, привет!" в театре Наций

Как провести уикенд, чтобы в понедельник было, что вспомнить? Ломать голову, куда пойти, больше не нужно. Достаточно проследовать по маршруту "The City".

Вселенная "Звездных войн" продолжает расширяться. Один из самых ожидаемых сериалов сентября – "Андор". Это очередной спин-офф, но и вполне самостоятельная история. И у нее есть все шансы понравиться даже тем, кто не любит сказки про джедаев.

На этой неделе в тренде остросюжетное кино. Среди главных киноновинок проката – российский триллер "Кто там?". Картина состоит из пяти не связанных между собой новелл, в каждой из которых герои сталкиваются с очень страшной закрытой дверью.

Следующая новинка – суровая драма о наркозависимости "Родитель" с Михаилом Пореченковым и Марией Мироновой. Фильм получил гран-при и еще семь наград на Нью-Йоркском кинофестивале в Челси.

Сентябрь богат не только на кинопремьеры, но и на театральные новинки. Театр Наций представил спектакль "Саша, привет!" по новейшему роману драматурга Дмитрия Данилова. Это антиутопия о человеке, который оступился. Действие драмы разворачивается в 2025-м году. Главные герои переживают тяжелый семейный кризис. От безысходности супруг заводит роман на стороне, но за связь со студенткой его приговаривают к казни.

Об этих и других вариантах провести досуг – в сюжете проекта "The City".

