Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД Китая Ван И о последствиях поддержки России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Госдепартамента, на встрече с Ван И Блинкен повторил позицию США об осуждении спецоперации на Украине.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон остается открыт к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.

Ранее Ван И заявил, что Китай не планирует быть безучастным наблюдателем конфликта на Украине, однако не намерен способствовать его обострению. По его словам, главными приоритетами являются прекращение огня и мирное урегулирование, поскольку негативное влияние конфликта становится все более существенным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

