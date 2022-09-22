В МИД КНР заявили, что Пекин не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине

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Китай не планирует быть безучастным наблюдателем конфликта на Украине, однако не намерен способствовать его обострению, заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

"Китай не будет безучастным наблюдателем и тем более не станет подливать масла в огонь, а продолжит играть свою роль. <...> В то же время мы поддерживаем ЕС и ведущие европейские страны в том, чтобы они продолжили активное посредничество и прилагали все усилия для достижения мира", – сказал он в беседе верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на полях 77-й Генассамблеи ООН.

По словам Ван И, в противостоянии Москвы и Киева наблюдается тенденция затягивания и расширения. Он подчеркнул, что главными приоритетами являются прекращение огня и мирное урегулирование, поскольку негативное влияние конфликта становится все более существенным.

Ранее Ван И заявил, что ни у кого нет права лишать Россию той важной роли, которую она играет в ООН. По его словам, РФ является постоянным членом Совбеза и должна дальше быть в организации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

