Лукашенко объявил о встрече с председателем КНР

Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает издание "Белта".
Лукашенко рассказал о предстоящем разговоре с председателем Китая, поделился подробностями о темах обсуждения политиков. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал на встрече с первым вице-президентом Citic Construction Ян Цзяньцяном.
"Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда (во время саммита ШОС. – Прим. ред.) с председателем, обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве", – сказал белорусский лидер.
В издании отметили, что Китай входит в первую тройку крупных торговых партнеров Белоруссии. По данным Берты, с января по июль 2022 года обоюдный оборот продукции составил 3,1 миллиарда долларов. Отмечается, что экспорт белорусских товаров вырос почти вдвое.
Кроме того, говорится в издании, в 2022 году есть рост инвестиционной активности со стороны Китая.
Ранее Лукашенко заявил, что удар в спину союзническим войскам России через Белоруссию не будет допущен. Президент подчеркнул, что силовые структуры Белоруссии с учетом опыта с момента начала спецоперации должны были проработать на практике действия на границе с Украиной.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ни у кого нет права лишать Россию той важной роли, которую она играет в ООН. По его словам, РФ является постоянным членом Совбеза и должна дальше быть в организации.
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