"Специальный репортаж": зона притяжения

Треть территории Москвы раньше занимали промышленные зоны. В огромных цехах плавили металл, собирали автомобили и вырабатывали электричество. Многие из этих объектов давно потеряли промышленный потенциал и обветшали.

Заводы превратились в модные общественные пространства, в которых, как и раньше, кипит жизнь. Специальный корреспондент Антон Дергачев прошелся по промзонам, которые уже давно стали арт-кластерами или жилыми районами. А так же узнал, вместо каких закрытых предприятий скоро появятся новые кварталы.

Подробности – в программе "Специальный репортаж".