Зампред правления Сбербанка Златкис покинула должность

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Заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис покинула свою должность. Об этом сообщает сайт финансового учреждения.

Отмечается, что она ушла с поста по собственному желанию.

"Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава", – поделилась Златкис.

Свой профессиональный путь в Сбербанке она начала в 2004 году на посту заместителя председателя правления. До этого, в 2000–2004 годах, занимала должность заместителя министра финансов России. Кроме того, Златкис является кандидатом экономических наук и имеет почетное звание "Заслуженный экономист РФ".

Ранее сообщалось, что в Сбербанке появилась возможность получения частями ипотечного кредита по государственным программам. По словам вице-президента, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васева, решение поможет не переплачивать проценты и снизить финансовую нагрузку.