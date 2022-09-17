"Специальный репортаж": разводчики

Сотни животных гибнут от голода и инфекциях в приютах, где разводят пародистых и, казалось бы, дорогих собак. Владельцы вольеров могут экономить на всем: клетках, питании, лекарствах. В итоге счастливый владелец, забравший полуживого питомца из приюта, нередко вынужден откачивать его у ветеринара.

Специальный корреспондент Антон Дергачев приехал в один из таких питомников под видом покупателя и выяснил, почему там принципиально отказываются прививать животных и чем кормят щенков, чтобы они стоили дороже, но жили меньше.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

