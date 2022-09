Есть ли в России налог на домашних животных? Правда ли, что на московском транспорте работают штатные фокусники? Борются ли в столице с нашествием голубей? Поможет ли разбитая посуда определить пол будущего ребенка и почему семейные трусы получили такое название? Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро расскажет гостье из Сербии в новом выпуске шоу "My name is Moscow".