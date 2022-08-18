В РФ предлагают наделить УК обязанностью следить за соблюдением тишины в домах

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"Деловая Россия" направила обращение в Минстрой РФ с предложением наделить управляющие компании (УК) обязанностью следить за соблюдением тишины в домах, и в случае нарушений обращаться в полицию, сообщает газета "Известия".

При этом владельцам квартир будет необходимо уведомлять УК о начале ремонта. В свою очередь, управляющая компания сможет проводить профилактические беседы с нарушителями тишины, составить акт, выдать нарушителю претензию, пригласить участкового.

"В Госдуме в предстоящую осеннюю сессию мы планируем проработать вопрос контроля выполнения жителями требований закона тишины. Сейчас такого правового регулирования нет", – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, данная инициатива обеспечит защиту прав всех жильцов и повысит эффективность привлечения нарушителей к ответственности.

Замгендиректора группы "Комфорт" Дмитрий Ариничев сообщил о поддержке данного предложения.

"Фактически мы как УК уже частично делаем это. А именно взаимодействуем с нашими клиентами в формате "одного окна", то есть со всеми вопросами, проблемами и предложениями жители идут в управляющую компанию, и мы берем в работу каждое обращение", – пояснил он.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова также отметила актуальность такой инициативы.

По мнению руководителя департамента контроля качества юридической службы Amulex.ru Нуриды Ибрагимовой, с появлением новых обязанностей работа УК может осложниться и повлечь за собой новые затраты и увеличение штата сотрудников. С ней согласен и член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"УК может влиять на нарушителей только проведением переговоров, предупреждением и фиксацией нарушения. Во всем остальном они ограничены законодательством", – отметила Ибрагимова.

Гендиректор ПАО ГИТ Валерий Ковалев подчеркнул, что у управляющих компаний нет полномочий заниматься наведением общественного порядка. Такой же точки зрения придерживается эксперт общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.

Для введения дополнительных обязанностей УК необходимо предоставить новые полномочия.

Ранее депутаты Мосгордумы поддержали изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях в части нарушения тишины и покоя.

Согласно новым правилам, составлять протоколы о нарушениях тишины снова смогут представители министерства внутренних дел, а именно сотрудники полиции.

