Москвичам рассказали об облачной и теплой погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснения погода установится в Москве и Подмосковье в субботу, 17 сентября, передает Агентство "Москва".

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь", – заявили в Гидрометцентре России.

По информации синоптиков, воздух в столице прогреется до уровня 16 – 18 градусов, по Московской области ожидается от 14 до 19 градусов.

Порывы ветра 17 сентября будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в Москве с 18 сентября ожидаются продолжительные дожди. Непогода будет сохраняться вплоть до 21 сентября.