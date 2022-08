"My name is Moscow": Египет

Реально ли получить наследство от незнакомца? Дают ли в России выходные за стресс? Правда ли, что беременных поздравляют, целуя в живот? Насколько на самом деле популярен кубик Рубика? И действительно ли в Москве массаж можно получить прямо на светофоре?

Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро расскажет гостю из Египта в новом выпуске шоу "My name is Moscow".