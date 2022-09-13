Россиянин выставил на продажу вывеску McDonald’s за 300 тысяч рублей

Фото: avito.ru

Россиянин выставил на продажу вывеску ушедшего с рынка РФ ресторана McDonald’s. Автор лота обозначил за нее цену в 300 тысяч рублей. Объявление продавец разместил на Avito.

В описании товара указано, что буква "М" была снята в центре Нижневартовска. По словам продавца, вывеска является оригинальной.

Ранее сообщалось, что в РФ возросли продажи обходного доступа к видеоиграм. На Avito многие продавцы предлагают приобретать продукцию через третьи страны. Такая же схема существует и в отношении видеоигр Steam.

Также президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что в заведения страны картофель фри вернется в 2023 году. По его мнению, McDonald’s, покинувший рынок РФ, и Burger King были основными заказчиками этого блюда.