"ГОСТ шоу": выбираем готовую шарлотку в магазине

Самый популярный осенний пирог сегодня доступен даже ленивым. Речь идет о шарлотке. Изготовители предлагают купить готовый пирог в супермаркете или сделать его на скорую руку из специальной смеси. Могут ли такие блюда по вкусу конкурировать с домашними? На что стоит смотреть перед их покупкой и чего опасаться?

Дарья Филиппова с командой экспертов как всегда попробует все лично, а шеф-повар в студии объяснит, что делать, если у вас есть яблоки, свободное время и желание приготовить шарлотку самостоятельно.

Подробнее – в шоу "ГОСТ".