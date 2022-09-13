Фонд дикой природы заявил, что Диксону нужна система предотвращения проблем с медведями

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Диксону нужна система предотвращения проблем с выходящими в поселок белыми медведями после ряда инцидентов с хищниками. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.

В фонде призвали тщательно разобраться в произошедшем в белым медведем. Главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Варвара Семенова призвала выяснить, было ли случившееся самозащитой или браконьерством.

"Кроме того, важно понимать обстоятельства произошедшего, чтобы разобраться, какие есть проблемы с белыми медведями в поселке и как избежать подобных ситуаций в дальнейшем", – сказала Семенова.

В фонде пояснили, что во многих населенных пунктах крайнего севера РФ работают бригады добровольцев "Медвежьих патрулей", которые отгоняют животных от поселков и учат людей не привлекать хищников. В Диксоне же такого отряда на данный момент нет. Там не существует и специальной антиконфликтной инфраструктуры: системы оповещения, видеонаблюдения, ограждений возле социально значимых объектов.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в начале сентября. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.

Позже руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в медведя стреляли самодельной картечью. На его теле обнаружили множественные огнестрельные ранения. Ветеринары выявили входные отверстия разного диаметра. При этом причиной обездвиживания задних конечностей медведя стал отек спинного мозга.

Невролог заключил, что белый медведь с острова Диксон больше никогда не сможет ходить. По мнению специалиста, проблемы животного не решить операцией. У него диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга, миелопатию.

